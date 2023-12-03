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BBC

رغم تنقلها على كرسي متحرك.. مسنة تشارك في التصويت بلجنة سفارة أثينا

04:24 م الأحد 03 ديسمبر 2023

مسنة تشارك في التصويت بلجنة سفارة أثينا

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كتب- مصراوي:

حرصت مسنة مصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، رغم تنقلها على كرسي متحرك، حيث وصلت إلى لجنة سفارة أثينا لتدلي بصوتها في الاستحقاق الانتخابي.

وتوافد أبناء الجالية المصرية في اليونان على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت رمائز النظام الديموقراطي.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

مسنة تشارك في التصويت سفارة أثينا الانتخابات الرئاسية

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