انتخابات الرئاسة| رئيس "شباب الخارج": السفارات المصرية قدمت ملحمة وطنية.. والكويت نموذجًا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، نجحت في توفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة؛ لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، في مختلف الدول .

وأكد حسين، خلال جولة له في دولة الكويت، في ثالث أيام الانتخابات بعد متابعته الانتخابات في اليونان والإمارات، أن السفارة المصرية بالكويت قدمت نموذجًا يحتذى به في تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب؛ لضمان راحة المواطنين.

ووجه رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، الشكر إلى السفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، والقنصل العام السفيرة هبة زكي، وطاقم السفارة، على تنظيم العملية الانتخابية، وجهودهم في إتمام تجهيزات المقر الانتخابي بالسفارة؛ وهو الأمر الذي لاقى ارتياحًا شديدًا من قِبل أبناء الجالية المصرية بالكويت .

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر إلى أعضاء الاتحاد وقيادات الجالية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن بالكويت؛ وهم المستشار عبد الناصر خليل وأحمد الروبي ومرقص سعد وعبد الحارث فهمي وهاني كمال؛ لتكثيف جولاتهم على تجمعات المصريين بالكويت للمشاركة في الانتخابات في آخر أيام تصويت المصريين بالخارج، موجهًا الشكر إلى جميع قيادات الاتحاد والجاليات المصرية بالخارج.

يُذكر أن الدكتور محمود حسين، غادر دولة الإمارات صباح اليوم بعد متابعته العملية الانتخابية بدبي، ووجود منذ الصباح الباكر مع أبناء الجالية المصرية بالكويت على أن يتوجه عصر اليوم العاصمة السعودية الرياض؛ لمتابعة عملية التصويت وحث أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات.