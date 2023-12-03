انتخابات الرئاسة.. حملة يمامة تشيد بإقبال المصريين بالخارج وحيادية البعثات الدبلوماسية

كتب- أحمد السعداوي:

أشاد الدكتور راغب مصطفى، مدير حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، للمصريين بالخارج، بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج والإقبال على عملية التصويت.

ونوه مدير حملة المرشح الرئاسي بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

والتقى الدكتور راغب مصطفى، أثناء متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأخير، سفيرَ مصر لدى المملكة العربية السعودية، السفير أحمد فاروق، قائلًا إنه اليوم وأثناء متابعة سير العملية الانتخابية بالسعودية، كان في استقبالنا البعثة الدبلوماسية؛ وعلى رأسها السفير ضياء الدين حماد، وزير مفوض نائب رئيس البعثة، وكان موجودًا معنا عدد من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية وأعضاء من حملات أخرى وكان هناك تعاون مشترك.