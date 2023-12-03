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BBC

استمرار توافد المصريين بإسبانيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

02:11 م الأحد 03 ديسمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:

توافد عدد من المصريين المقيمين في إسبانيا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث بدأت السفارة المصرية في إسبانيا استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي في أسبانيا وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الانتخابات الرئاسية إسبانيا المصريين بإسبانيا

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