بالفيديو.. سكر وأرز وسجائر| "حماية المستهلك" يضرب بيد من حديد.. ويحذر من عروض الفرايداي

كتب- أحمد السعداوي:

وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جميع مديري أفرع الجهاز، على مستوى المحافظات، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وانتشار مأموري الضبط القضائي، والتعامل بكل حزم وحسم مع مُحتكري السلع.

مأمورو الضبط القضائي

وطالب السجيني مأموري الضبط القضائي، باتخاذ الإجراءات القانونية، خصوصًا في ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو رفع أسعار السلع دون مبرر، واحتكار ومنع السلع من التداول.

سلع أساسية واستراتيجية

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع سلع غير مبرر على الإطلاق لسلع أساسية واستراتيجية على الإطلاق، مثل السكر والأرز والزيت والشاي.. إلخ، بجانب ارتفاع أسعار السجائر بالمخالفة للسعر الرسمي من جانب الدولة.

السكر

لدى مصر اكتفاء ذاتي من السكر، بنسبة 90%، الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر؛ منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر، وتكلفة صناعة أو إنتاج الكيلو الواحد على الدولة 10 جنيهات، والسعر العادل حسب الدولة هو 27 جنيه، فما المبرر إن السعر يقترب من الـ60 جنيهًا؟!

الأرز

بلغ إنتاج الأرز هذا الموسم 3.9 مليون طن، مقارنةً بـ3.7 مليون طن الموسم الماضي، ويوجد محصول تم حصاده، مؤخراً، والدولة قالت إنها استوردت كميات كبيرة ولا تزال مستمرة في الاستيراد من الخارج، لضرب أية محاولة لاحتكار السلعة، وتوجد كميات أرز كبيرة دخلت من الخارج لحساب شركات قطاع خاص وطنية.

الشاي

شركة مثل "شاي العروسة"، شركة مصرية رفعت السعر 4 مرات دون مبرر خلال عام 2023؛ بادعاء لأن الخامات الداخلة في صناعة الشاي معظمها مستوردة وتحتاج إلى العملة الصعبة (الدولار)؛ فليس هناك أي مبرر على الإطلاق لارتفاع أسعار هذه السلع بهذه الطريقة؛ خصوصًا مع اتجاه فئات كثيرة لشراء منتج شاي العروسة، تزامنًا مع حملات المقاطعة لمنتج إحدى الشركات الأجنبية الأخرى التي تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في مصر، نظراً لأن الدول التي تتبعها هذه الشركات تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الغاشمة على الفلسطينيين.

فمكاسب التجار المستغلين ومحتكري السلع أصبحت خرافية!

السجائر

الدولة حددت الضريبة الجديدة مؤخرًا، وسعَّرت علب ومنتجات السجائر، ولكنها تُباع بأكثر من سعرها الرسمي، بأكثر من 20 جنيه للعلبة الواحدة، لمعظم الأنواع.

دور الدولة والمواطن لضبط السوق

لا بد أن يكون التحرك في اتجاهَين للسيطرة على الأزمة؛ الحكومة والمواطن، فالجهاز تلقى 4100 شكوى و188 بلاغًا بارتفاع أسعار سلع مختلفة واحتكارها وحجب السعر عن المواطنين، خلال الأسبوع الماضي (آخر أسبوع من شهر نوفمبر).

وبالنظر إلى جهود الجهاز في آخر أسبوع من شهر نوفمبر، نجد الحكومة فعلًا، عبر الجهاز، تضرب بيد من حديد، وبكل حسم، ضد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن المواطنين، ونتائج المضبوطات تؤكد هذا..

إجمالي المضبوطات بلغ 67.38 طن؛ تنوعت بين:

43.31 طن سكر (حجب عن التداول- بيع أزيد من السعر).

14.43 طن أرز (حجب عن التداول- بيع أزيد من السعر).

2.5 طن دقيق (مجهول المصدر- غير صالح للاستهلاك).

500 كجم مكرونة (مجهول المصدر- غير صالح للاستهلاك).

2.5 طن لحوم وأسماك (غير صالحة للاستهلاك).

2800 لتر زيت طعام (مجهول المصدر).

8707 علب سجائر (حجب عن التداول- بيع أزيد من السعر الرسمي).

1596 علبة أدوية (غير مصرح بتداولها).

5.62 طن أعلاف وأسمدة (مجهول المصدر).

عروض وخصومات اقتراب العام الجديد

أعلنت بعض الشركات والمتاجر عن عروض وخصومات بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2024..

أغلب هذه العروض والإعلانات تكون خادعة، وتعمل على جذب المواطنين لشراء المنتجات، وقد تكون تلك السلع تالفة في بعض الأحيان.

دور جهاز حماية المستهلك

الجهاز حذر من هذه العروض، كالتالي:

- ألزم التاجر بالإعلان عن (السعر الشامل للسلعة) التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك (ضريبة القيمة المضافة- والخدمة إن وجدت).

- التأكد من كتابة السعر بعد الخصم بشكل واضح على السلعة، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، حسب طبيعة السلعة.

.. ومَن يخالف هذه التعليمات يعتبر "مخالفة لقانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018"، ويعاقب قانونيًّا.

- توخي الحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات العام الجديد والتي تقدمها عدد من الشركات والمتاجر.

- ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك، والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حالة التعرض إلى أي أنواع من الغش والخداع، عن طريق الخط الساخن للجهاز.

أرقام الشكاوى

طالب جهاز حماية المستهلك، المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح.

يتم التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك؛ من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 (من أي خط أرضي) يوميًّا من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساء، أو عبر خدمة الواتس آب (01577779999) على مدار الـ24 ساعة.