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BBC

إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد سقوط قذيفة أطلقت من لبنان تجاه كريات شمونة

01:48 م الأحد 03 ديسمبر 2023

استهداف تجمعات مشاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلنت قناة 12 الإسرائيلية، إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد سقوط قذيفة أطلقت من لبنان تجاه كريات شمونة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق المجيدية ووادي خنسا وشانوح في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين، في قطاع غزة، لتفادي مناطق القتال النشطة.

وقال الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه يتعين على الفلسطينيين في عدد من المناطق في "خان يونس"، الانتقال إلى مناطق آمنة محددة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتقسم خارطة إجلاء الفلسطينيين قطاع غزة إلى مئات من المناطق الصغيرة" ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الانتباه إلى رقم منطقتهم ومتابعة المستجدات المستقبلية للجيش.

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