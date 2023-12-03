صور.. وزير الآثار يفتتح متحف إيمحتب والكشف عن أهم مقتنياته

كتب- محمد شاكر

تصوير- هاني رجب:

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، متحف إيمحتب في موقع آثار سقارة عقب تجديده وترميمه، منذ قليل.

وأكد عيسى في كلمته التي ألقاها بحفل الافتتاح، أن سقارة من أهم مناطق آثار مصر والتي نعمل فيها على تحسين التجربة السياحية.

وأعرب عيسى عن سعادته بإعادة إفتتاح متحف إميحتب، الذى يخلد ذكرى أول البنائين الكبار في تاريخ مصر والعالم، مؤكدا أن المصري محب للبناء، وفن العمارة.

وقال عيسى: نحن الآن في رحاب متحف أحد أهم بنائين الأسرة الثالثة، ونعمل على تحسين التجربة السياحية، ونهدف إلى أن نعيد دورنا الريادي التاريخي.

وأضاف عيسى: سقارة من أهم مواقع اليونسكو التي يحرص السائح على زيارتها، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للآثار يمر بمرحلة جديدة من الاستدامة المالية وهي أحد أهم عناصر النجاح، بعد أن وصل إلى مرحلة الاعتماد على التمويل الذاتي دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

أهم المقتنيات..

يضم المتحف رغم صغر حجمه 500 قطعة آثرية من التي تم العثور عليها في الاكتشافات الآثرية في منطقة سقارة.

يتكون المتحف من‏ 6‏ قاعات عبارة عن صالة طويلة بها قاعتان ثم ‏4‏ قاعات علي امتداد الصالة علي الجانبين‏، وتقع القاعة الأولى في مواجهة المدخل وتحتوي على قاعدة تمثال للملك زوسر،‏ بالإضافة إلى وجود ‏4‏ لوحات جرافيك تستعرض فن العمارة قبل وبعد إيمحتب ولوحات اكتشفها العالم الأثري فيليب لوير.

وبالمتحف أيضا قاعة البعثات‏ والتي تعرض القطع الأثرية الناتجة من الحفائر ويوجد بالقاعة الآن نحو‏ 62‏ قطعة أثرية وهي تمثال من المتحف المصري لآمون إم إييبت من حفائر البعثة الألمانية بسقارة‏،‏ وتابوت على هيئة مومياء مغطي برقائق من الذهب الملون، وهو مجموعة الطبيب قار موضوعة داخل فترينه مقسمة إلى صفين الأول يحتوي على ‏21‏ تمثالا برونزيا كلها لتماثيل الآلهة أكبرها تمثال لإيزيس.

كما يعرض المتحف، عددا من القطع الأثرية التي تم اكتشافها بسقارة منها أهم وأقدم مجموعة من أدوات الجراحة، وكذلك التماثيل البرونزية للمعبودات المصرية، ونماذج العناصر المعمارية بمجموعة هرم زوسر، وأهم مقتنيات ملوك الأسرة الخامسة والسادسة من أبرزها مومياء الملك "مري إن رع" أحد ملوك الأسرة السادسة والتي تعتبر أقدم مومياء ملكية، بالإضافة إلى عدد من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام التي اكتشفت داخل هرم الملك زوسر وبعض ملوك الأسرة الثانية، وأهم منحوتات النماذج الخشبية والحجرية لكبار الموظفين.

كما يوجد بالمتحف مكتبة المهندس وعالم الآثار الفرنسي الراحل "جان فيليب لوير"، الذي عمل لمدة 75 عاما في سقارة للكشف عن المجموعة الهرمية للملك زوسر، وقاعة للتهيئة المرئية التي تعرض مواد فيلمية عن أهمية سقارة الأثرية.