انتخابات الرئاسة.. إقبال للمصريين بالخارج في آخر أيام التصويت

كتب- إسلام لطفي:

بدأت عملية التصويت للمصريين المقيمين في السعودية والبحرين وقطر والأردن والكويت والعراق وتركيا وروسيا وبيلاروسيا، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وتتوفر مراكز الاقتراع في هذه الدول لتمكين المواطنين المصريين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في تحديد مستقبل بلدهم.

وتهدف هذه العملية الانتخابية إلى ضمان تمثيل الجالية المصرية في الخارج وتعزيز دورها في صنع القرارات الوطنية، وتشهد هذه الدول إقبالًا كبيرًا من المصريين المقيمين هناك؛ حيث يتوافدون على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمساهمة في اختيار الرئيس الذي يمثلهم.

وتعمل السفارات والقنصليات المصرية في هذه الدول على تسهيل عملية التصويت وتوفير الدعم والإرشاد للمواطنين المصريين.

وتسعى الحكومة المصرية إلى ضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة وشفافية، وتشجيع المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الحدث الوطني المهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجوداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أم مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.