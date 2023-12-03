حدث ليلاً| تطورات الأوضاع في فلسطين.. وإيقاف ريهام سعيد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رسميا.. نقابة الإعلاميين: إيقاف ريهام سعيد عن الظهور التليفزيوني

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن المجلس قرر إيقاف الإعلامية ريهام سعيد.

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المقاومة تستهدف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105"

أعلنت كتائب القسام، استهداف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

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بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لرشقة صاروخية أطلقتها على تل أبيب

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مشاهد لإطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب.

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أمير قطر يستقبل ماكرون للتباحث بشأن الأوضاع في غزة

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، ويعقد معه جلسة مباحثات بشأن مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

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اتحاد المصريين في الخارج: نسب مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية في الكويت فاقت التوقعات

كشف علاء سليم، أمين الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في الكويت، مبينا أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد واليوم وكثر من الأمس وهذا ليس غريبًا على أبناء الجالية بالكويت.

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البنتاجون: لن ندع حماس أو بوتين ينتصران ويمكننا دعم إسرائيل وأوكرانيا بشكل متزامن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن الوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سرعت مساعداتها لإسرائيل للتأكد من عدم قيام حماس بما فعلته في السابع من أكتوبر مرة أخرى.

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مشاهد إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الكويت اليوم الثاني -(فيديو)

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مقاطع فيديو للحظة إغلاق سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت -رئيس لجنة الانتخابات- صناديق الإقتراع بالشمع الأحمر، عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

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استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب غزة

أعلنت الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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