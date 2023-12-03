للمسافرين.. ننشر أسعار وطرق التعامل مع الوزن الزائد بالمطارات



كتب- محمد عبيد:

تشهد جروبات السفر على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة كثيرة عن أسعار الوزن الزيادة للمسافرين، خاصة من أصحاب الرحلات الطويلة إلى أوروبا وأمريكا أو المقيمين بالدول العربية.

وتهدف شركات الطيران للربح من الوزن الزيادة مع الراكب، وكثير من الشركات تدون على تذكرة السفر بالسماح بحمل حقيبة واحدة أو حقيبتين علي أن تكون الحقيبة 23 كجم ولها أبعاد معينة.

ويرصد "مصراوي"، كل ما يخص الوزن والأسعار التقريبية من القاهرة إلى أهم العواصم والأكثر اقبالا في السفر، على النحو التالي:

- أثناء حجزك للتذكرة يوضح لك الموظف المسئول أن لك حقيبة واحدة أو حقيبتين في بعض الشركات، أو لك حقيبة فقط ويسمح بالصعود للطائرة بحقيبة أخرى صغيرة لا تزيد من 7 إلى 10 كجم، هذه أغلب شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية والعالم، لكن في حالة وجود وزن زيادة مع الراكب يتم التعامل معه بالقطعة وليس بالكيلو، بمعنى أن الشركة تحتسب الحقيبة قطعة زيادة ويكون وزنها حوالي من 24 إلى 32 كجم ويتم محاسبتك فيها بسعر معين.

- يبلغ سعر القطعة أو الحقيبة الزيادة من القاهرة إلى نيويورك 175 دولارا.

- القاهرة إلى كندا 200 دولاراً.

- القاهرة إلى الأردن ولبنان وسوريا حوالي 100 دولاراً.

- القاهرة الي السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان حوالي 150 دولاراً.

- من القاهرة الي أوروبا 150 دولاراً.

- القاهرة إلى قبرص واثينا وتركيا 100 دولاراً.

- من القاهرة إلى إفريقيا 150 دولاراً .

وتختلف من شركة إلى أخرى وفقا لسياسة كل شركة في برامج المبيعات للتذاكر، كما تختلف حسب نوع تذكرة الراكب ما بين ( الفيرست / البيزنس / الاقتصادية)، وتحقق شركات الطيران مكاسب كبيرة من الوزن الزائد يوميا داخل صالات السفر.