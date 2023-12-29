مصراوي يحتل مركزين بالقائمة القصيرة لجائزة "True Story Award" العالمية

أعلنت جائزة True Story Award العالمية، عن القائمة القصيرة للتحقيقات والقصص الصحفية الفائزة لهذا العام، وتصدر "مصراوي" القائمة بقصة ديجيتال بعنوان "مباحث تاريخ غارق في اللإسكندرية" للزميلة مارينا ميلاد، الصحفية، التي تحكي حكاية أول سفينة علمية مصرية؛ قامت برحلة فريدة من نوعها إلى المحيط الهندي، ثم غرقت على شواطئ الإسكندرية.

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كما ترُشِّحت الصحفية سارة جمال للفوز بالجائزة بقصتها المنشورة على موقع مصراوي، تحت عنوان "تطبيب الختان".. سياسات خاطئة وضعت المشرط بيد الطبيب وتفشل في نزعه".

وتتحدث القصة المنشورة على موقع مصراوي أواخر العام الجاري 2023، عن قضية الختان، حيث يرصد التحقيق معاناة الضحايا والثغرات التي جعلت مصر الأولى في تطبيب الختان بين 31 دولة في العالم يمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

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يُذكر أن القائمة القصيرة للجائزة تضم 9 قصص وتحقيقات منشورة باللغة العربية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في يناير المقبل.

وتُعد جائزة True Story Award (القصة الحقيقية) من الجوائز العالمية المرموقة، وتُمنح من قِبل منظمة مستقلة، تهتم بتكريم تحقيقات صحفية مكتوبة باثنتي عشرة لغة، تتميز باعتمادها على بحث دقيق، وجودة صحفية وبكونها ذات صلة بقضايا مجتمعية، واجتذبت النسخة الرابعة من الجائزة 942 نصًا من 101 دولة، مكتوبة بـ 18 لغة مختلفة، وتتشكل لجنة التحكيم من 36 محكمًا، وسيقام حفل توزيع الجوائز في مسرح برن بسويسرا.