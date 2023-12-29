هدفها إسقاط الاقتصاد.. أحمد شيحة يكشف أسباب تذبذب أسعار الدولار

كتب- حسن مرسي:

كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق باتحاد الغرف التجارية، عن تذبذب أسعار الدولار داخل السوق، موضحًا أن هذه الأزمة مفتعلة وغير حقيقية.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن هناك فئة معينة من الأشخاص يتلاعبون بأسعار الجنيه ويريدون خفض قيمته.

وتابع رئيس شعبة المستوردين السابق، مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقف على قدميها، وما يحدث في غزة ضمن مخطط لحصار مصر اقتصاديا وضرب ممر قناة السويس.

وأوضح شيحة، أن المضاربات في الدولار هدفها إسقاط الاقتصادي المصري، وما نتعرض له هو بمثابة مؤامرة نتعرض لها، ويجب علينا التكاتف جميعا لمواجهة هذه التحديات.

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