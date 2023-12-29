كتب- حسن مرسي:

كشفت علياء المهدي، عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة، أسباب استمرار السوق السوداء في مصر حتى الآن، وشح العملة الدولارية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن السوق السوداء للدولار تظهر حينما تكون الأسواق الرسمية غير قادرة على توفير العملات.

ونوهت علياء المهدي أن المستثمر أو رجل الأعمال يتجه للسوق غير الرسمي لتوافر متطلباته وإنهاء حاجاته الصناعية ومواد الخام، معلقة: تحدث مضاربات بين السوقين حينما يكون هناك تضخم في الأسواق، وحل ذلك توافر العملات الأجنبية في البنوك وبمجرد حدوث ذلك نشهد استقرارا في السوق.

واختتمت: سعر الدولار في البنوك الرسمية يصل لـ31 جنيها وفي السوق السوداء بأكثر من 50 جنيها، بادرة طيبة بأن التراجع يعود، موجهة بضرورة إتاحة البنوك العملات لكبار الصناع ورجال الأعمال.

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