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BBC

حسام موافي يوضح أسباب ازرقاق الأطراف وعلاقتها بالأكسجين

09:07 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة إصابة الإنسان بنقص المناعة وعلاقته بالإنفلونزا.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن زرقان اليدين –تغيير لون الدم- قد تكون بسبب نقص الدم من القلب بالأكسجين، لافتا إلى أن اليدين واللسان والشفتين والرجلين هما الأكثر تعرضا لهذا النوع من الزرقة.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة: قد تكون زرقة الدم في الرجلين واليدين فقط بسبب سريان الدم ببطء، لافتا إلى أن تأثير الجو البارد على الشرايين يؤدي إلى قلة ضخ الدم في الجسم ويحدث الزرقان.

وعلق حسام موافي: التهاب الشرايين مرض مناعي يصيب الشرايين صغيرة الحجم أو المتوسطة في حجمها؛ نتيجة توجيه جهاز المناعة في الجسم بعض الأجسام المضادة لخلايا الشرايين.

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حسام موافي الأطراف الأكسجين

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