بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- حسن مرسي:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يغادر المنخفض الجوي الذي كان يؤثر على مصر أمس وأول أمس الاراضي المصرية وسينتقل تأثيره إلى بلاد الشام، وسوف يحل بدلا منه امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت غانم، خلال تصريحات عبر القناة الأولى المصرية مساء الجمعة، إلى التحسن النسبي في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس، موضحة أن فرص وكميات الأمطار ومناطق سقوطها من المقرر أن تقل ولن تكون غير مؤثرة عن أعمال الأنشطة اليومية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، وهناك فرص ضعيفة جدا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 30%.

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