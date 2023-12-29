حل 97.8% منها.. حماية المستهلك: تلقي أكثر من 174 ألف شكوى خلال 2023



( أش أ):

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تم خلال العام الحالي تلقي 174.967 ألف شكوى تم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتم معالجة 171.216 ألف شكوى بنسبة إنجاز 97.8%.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الجهاز، اليوم /الجمعة/، أنه تلقى نحو 2507 شكاوى متعلقة بأسعار بعض المنتجات، مشيرًا إلى أنه تم معالجة 2445 شكوى عن طريق تشكيل حملات من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستهداف مكان المشكو في حقهم وتلافي أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه في مجال الرقابة وضبط الأسواق قام الجهاز بزيادة عدد الحملات الرقابية وتنوعها نوعيًا وانتشارها جغرافيًا، من خلال (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق - الإدارة العامة للتحريات) بقطاع القاهرة الكبرى بالاشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات)، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

وأسفرت الحملات على مستوى المقر الرئيسي وفروع الجهاز بالمحافظات خلال العام 2023 عن شن 9338 حملة رقابية مكبرة على مستوى الجمهورية والمرور على 167.429 ألف منشأة تجارية، وتحرير 35701 محضر، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المُعلن للسلعة السجائر والسكر - حجب السلع عن التداول - تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية - عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة) بإجمالي مضبوطات 1503 أطنان تنوعت بين مضبوطات سلع غذائية 157.7 طن سكر، 386.5 طن أرز (حجب عن التداول والبيع بأزيد من السعر) بالإضافة إلى 34.1 طن مكرونة و96.6 طن دقيق و4906 لترات زيت و52.5 طن بقوليات بالإضافة إلى 205.4 طن لحوم وأسماك و77.1 طن ملح طعام و493.1 طن مواد غذائية متنوعة و1157 وحدة معلبات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وذكر التقرير أنه في قطاع السلع غير الغذائية تم ضبط 366.6 ألف علبة سجائر وذلك للحجب عن التداول والبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط 128.2 ألف وحدة أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل و3703 قطع اكسسوارات شخصية ولعب أطفال مجهولة المصدر، كما تم ضبط 187.1 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر و31.9 ألف قطعة غيار معاد تدويرها.

ونوه إلى أنه تم ضبط 101.7 لتر مواد بترولية و305.3 طن مواد بناء خام مجهولة المصدر و159 عبوة مستحضرات تجميل مصنوعة من مواد مجهولة المصدر و23.4 ألف لتر منظفات و3210 وحدات أدوات مكتبية و1600 وحدة منتجات ورقية.

وأوضح أنه في مجال التوعية فقد قام الجهاز بالتنسيق مع كليات الإعلام في مختلف الجامعات لعقد ورش تدريبية بمركز التدريب بالجهاز للتوعية بقانون حماية المستهلك، وإعداد مشاريع تخرج من قبل الطلبة للاستفادة منها في رفع الوعي، ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالجهاز، كما تم إعداد مطبوعات ورقية تتضمن نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وأهمية الفاتورة، وتم توزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات).

وبين أنه تم إطلاق حملات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومنها ما تم خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، كما تم إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يروج لها من خلال الإعلانات المضللة ورصد الظواهر السلبية والشائعات وما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد الرد للرأي العام.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، أشار التقرير إلى أنه في ضوء توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، وضع جهاز حماية المستهلك استراتيجيته لعام 2023 نحو تدريب العاملين بالجهاز لرفع كفاءتهم ومهاراتهم الشخصية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تحقيق نسب إنجاز عالية لحل الشكاوى بشكل تفاوضي مباشر مع الشركات.