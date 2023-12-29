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BBC

تبدأ خلال أيام.. إجازات يناير 2024 لموظفي العام والخاص

01:22 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

إجازات يناير 2024

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

مع قدوم العام الجديد 2024، يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات والعطلات الرسمية، خاصة الموظفين بالقطاعين العام والخاص.

ويحصل موظفي القطاعين العام والخاص خلال أيام، على أول إجازات العام الجديد وهي العطلة الخاصة بعيد الميلاد المجيد، والتي توافق الأحد السابع من يناير 2024، والتي تعد مدفوعة الأجر.

وجاءت الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 على النحو التالي:

الجمعة 5 يناير 2024.

السبت 6 يناير 2024.

الأحد 7 يناير 2024 - عطلة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 12 يناير.

السبت 13 يناير 2024.

الجمعة 19 يناير.

السبت 20 يناير.

الخميس 25 يناير 2024- عطلة "عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير".

الجمعة 26 يناير.

السبت 27 يناير.

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