مصر للطيران: رحلات خاصة لعودة الفرق المشاركة في بطولة السوبر بأبوظبي

بعد موجة الطقس السئ.. طبيعة الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير ثلاث رحلات خاصة من صباح اليوم الجمعة لعودة الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في نسخته الأولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ٢٥ حتي ٢٨ ديسمبر الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها، الجمعة، إنه وصل بطل السوبر وحامل اللقب النادي الأهلي علي رحلة مصرللطيران رقم MS3902 علي متن طائرة من طراز إيرباص A320Neo عقب فوزه بالبطولة، صباح اليوم.

وتقوم الشركة بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3011 من مطار أبوظبي لنقل بعثة نادي مودرن فيوتشر تصل إلي مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهرا وذلك عقب فوزه بالمركز الثاني في البطولة.

وتقلع رحلة الشركة رقم MS3013 من أحدث طرازات إيرباص A320Neo من مطار أبوظبي إلي مطار القاهرة الدولي لنقل بعثة فريق بيراميدز لكرة القدم عقب فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.