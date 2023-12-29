خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بمدينة أبو النمرس

كتب - مصراوي:

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، الخدمة عن بعض مناطق مدينة أبو النمرس لمدة عشر ساعات.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس" في أبو النمرس"، مشيرة إلى أن الخدمة تعود مرة أخرى في تمام السادسة من صباح غدا السبت.

وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أى معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة.