أثناء تلاوته القرآن.. وفاة قارئ سقط عليه سقف زاوية خاصة للصلاة بالمنوفية - صور

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

لقي الشيخ إيهاب منتصر عضو مقرآة القرآن بأوقاف قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعه أثناء تلاوته للقرآن الكريم بأحد زوايا الصلاة الأهلية بمدينة قويسنا.

وقال شهود عيان، إن الشيخ إيهاب توجه أمس الخميس إلى أحد زوايا الصلاة الخاصة بأحد المصانع بمدينة قويسنا لتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم انتظارا لصلاة العشاء، وأثناء تلاوته للقرآن الكريم سقطت عليه أجزاء من سقف الزاوية المنشأة حديثا، ولقي مصرعه في الحال.

وأشاروا إلى أن القارئ كان ييحي ذكرى الـ 40 الخاص بوالدته بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم في الزاوية.

فيما كشف مصدر بأوقاف المنوفية، أن الزواية المذكورة خاصة بأحد مصانع الطوب بمدينة قويسنا، وغير تابعة للمديرية.

وقال المصدر في تصريح لمصراوي، الجمعة، إن الشيخ إيهاب منتصر هو عضو مقرأة القرآن بمسجد الشهيدين بمدينة قويسنا، وليس منتسبا لوزارة الأوقاف.