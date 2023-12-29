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BBC

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين ببورسعيد

11:40 ص الجمعة 29 ديسمبر 2023

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين ببورسع

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، ضمن الاحتفالات بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، ويتلو القرآن الشيخ محمد حامد السلكاوي.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين بمحافظة بورسعيد، عبر الرابط التالي:

شعائر صلاة الجمعة مسجد الحسين خطبة الجمعة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ محمد حامد السلكاوي

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