لخريجي الطب.. كيفية التعامل مع الأجزء المأخوذة من الأموات بعد انتهاء الدراسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، كيفية تعامل خريجي كليات الطب مع الأجزاء المأخوذة من الأموات بطريقة شرعية بغرض الدراسة، بعد التخرج وانتهاء دراستهم.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا انتهى طالب الطب من الدراسة، وكان قد حصل على عظام بشرية بالطرق التي تبيح له ذلك، فإنه يجب عليه حينئذٍ تكفينها ودفنها، فإذا استأذنه أحد الطلبة في هذه العظام للدراسة عليها جاز له أن يعطيها له على أن يوصيه بدفنها فور الانتهاء من المذاكرة عليها، ويُشترط في كلِّ ذلك التعامل مع هذه العظام بإكرام، وألَّا يكون تناقلها بين الطلبة بالبيع والشراء، ومراعاة الابتعاد عن التَّلَاعُبِ والاتجار بالأعضاء والأنسجة الآدمية، ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى.

وأشارت إلى أنه يجب أن يقتصر ذلك على ما تقضي به الضرورة القصوى، مع المحافظة على الجثة بعد تشريحها بحيث تُجمَع أجزاؤها وتُدفَن في المقابر كما تُدفَن الجثث قبل التشريح.