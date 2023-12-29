وزير الأوقاف يشارك محافظة بورسعيد الاحتفالات بالعيد القومي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، محافظة بورسعيد الاحتفالات بعيدها القومي، ويلتقي قيادات الدعوة والأئمة والواعظات، ويناقش مع المحافظ اللواء عادل الغضبان الاستعدادات لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.

ومن المقرر أن ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، ضمن الاحتفالات بعيدها القومي.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة حول "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، ويتلو القرآن الشيخ محمد حامد السلكاوي.

وكرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، الفائزين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي عقدت بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 - 14 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 23 - 27 ديسمبر 2023م.