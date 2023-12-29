القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2024.

وجاءت نص البرقية كما يلي:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفائهم لمسئولياتهم ومهامهم المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق التقدم والإزهار لما فيه خير مصر وشعبها .

وكل عام وسيادتكم بخير .

وبعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .