اكتشافات أثرية مذهلة في حصاد 2023.. تعرف عليها

كتب- محمد شاكر

شهد عام ٢٠٢٣ الذي يغادرنا بعد ساعات قليلة، الكثير من الأحداث والوقائع على مستوى الشأن الأثري.

وفيما يلي نستعرض أبرز الاكتشافات الأثرية خلال العام..

• الإعلان عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه 2.10 متراً.

• الإعلان عن الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس بمنطقة المطرية.

• الإعلان عن الكشف عن زودياك كامل لأول مرة بسقف معبد إسنا.

• الإعلان عن العثور، لأول مرة، عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية تعودان لأواخر عصر الأسرة ال 30 وبداية العصر البطلمي، ومقبرتين من عصري الدولتين القديمة والحديثة، وعدد من اللقى الأثرية، وذلك بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة.

• الإعلان عن الكشف عن جبانة من عصر الملك أحمس لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أبنية ربما كانت منازل أو أبنية خدمية تعود لنفس العصر في أبيدوس بمحافظة سوهاج.

• الإعلان عن الكشف عن معبد للإلهة أفروديت بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية

• الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الكشف عن أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة.

• الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي "جحوتي إم حات" بمنطقة آثار أبوصير.