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9 حالات لإلغاء ترخيص وشطب البنك.. تعرف عليها

06:00 ص الجمعة 29 ديسمبر 2023

البنك المركزي المصري

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كتب- سامح سيد:

حدد قانون البنك المركزي في مادة ١٧٣ الحالات التي يجوز الغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الادارة وقد بلغت هذه الحالات 9 حالات كالتالي:

1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

2- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.

3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.

4- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

5- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

6- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.

7- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.

‌ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.

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