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BBC

هل تعود الكورونا القديمة المؤلمة؟.. أستاذ صدر بطب قصر العيني يجيب

04:00 ص الجمعة 29 ديسمبر 2023

الدكتور يسري عقل أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية ب

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كتب - عمر كامل:

قال الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن العودة بالحديث مرة أخرى وتداول الأنباء عن ظهور متحورات فيروسات كورونا له أسباب سياسية ومالية تخص شركات الدواء التي من مصلحتها بيع الدواء والفاكسين واللقاحات.

وأضاف عقل خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن كل المتحورات لفيروس كورونا من بعد المتحور أوميكرون ضعيفة، مؤكدًا أن الكورونا القديمة المؤلمة ليست موجودة وأنها ستكون كالانفلونزا التي ظهرت مطلع القرن الماضي تأخذ ذروتها ثم يتحور الفيروس ويضعف.

وأشار رئيس قسم الأمراض الصدرية إلى أن أي فيروس يمكن أن يسبب التهاب رئوي وأنه منذ أكثر من عام كامل لم يتم رصد حالات الكورونا الصعبة والمؤلمة.

وأكد الدكتور يسري عقل أن غالبية الأماكن التي كانت تستقبل مرضى الكورونا أَغلقت نظرًا لعدم وجود مرضى أو حالات مصابة.

الدكتور يسري عقل الأمراض الصدرية كلية طب قصر العيني متحورات فيروسات كورونا

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