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BBC

استشاري طب حالات الحرجة: المضادات الحيوية لم تشهد اكتشاف مركبات جديدة منذ 20 عامًا

09:38 م الخميس 28 ديسمبر 2023

الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة في ل

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أصدرت توصيات تحذر فيها من الوباء العالمي الذي قد يحدث نتيجة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة عبر "زووم" في برنامج "كل الزوايا"، المُذاع على قناة "أون"، أن الأبحاث تشير إلى وجود مناعة لكثير من المضادات الحيوية، لدرجة أن أكثر أنواع المضادات الحيوية قوة حتى الآن ظهر منه مناعة عند بعض الناس، وبالتالي قد يأتي أشخاص يعانون من تسممات من بكتيريا معينة ويموتوا نتيجة عدم وجود مضاد حيوي فعال.

وأكد حاتم سليمان، أن الوعي أهم شيء لمواجهة خطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، منوها أن الناس يجب أن تفهم الفرق بين الفيروس والبكتيريا، وأننا لا يجوز أن نصرف مضاد حيوي من الصيدلية بدون استشارة الطبيب، أو التوقف عن الكورس العلاجي الذي كتبه الطبيب.

وتابع: "في بريطانيا المرضى اللى عندهم مقاومة للمضاد بيكونوا أغلبهم من الشرق الأوسط، لأن المواطن البريطاني لا يستهلك المضادات الحيوية إلى للضرورة، والمستشفيات أيضًا لا تصرفه إلا بحساب".

ولفت إلى أن إنتاج المضادات الحيوية عالميا أصبح قليل جدا، ولم يتم اكتشاف مركبات جديدة منذ حوالي 20 سنة، وما يحدث هو تحديث فقط للأنواع المكتشفة، والاستثمار في إنتاج المضاد الحيوي أصبح محدود.

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