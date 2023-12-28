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BBC

الأرصاد: تجدد الأمطار على القاهرة الكبرى.. وسحب ركامية على هذه المنطقة

04:36 م الخميس 28 ديسمبر 2023
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تجدد الأمطار الآن على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل لحظات، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

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الطقس الأمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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