متحور كورونا الجديد.. نصائح مهمة للوقاية بعد ظهوره رسميًا في مصر

كتب- أحمد جمعة:

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن ظهور متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1" بشكل رسمي، تساؤلات بشأن خطورته، والإجراءات المطلوبة للوقاية منه.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، إصابة حالتين بالمتحور الجديد لكورونا "JN.1" بعد إجراء التحاليل المعملية لهما.

وقالت وزارة الصحة، إن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، "JN.1" على أنه "متحور مثير للاهتمام"، وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.

الوقاية من الإصابة بمتحور "JN.1"

نصحت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، حيث تشمل هذه التدابير:

1- ارتداء كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

2- الحرص على تحسين التهوية.

3- الحرص على الآداب التنفسية، ومنها تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

4- المواظبة على تنظيف يديك.

5- الحرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والأنفلونزا، لاسيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد.

6- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

7- الحرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالإنفلونزا.

ووفق وزارة الصحة المصرية، ماتزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

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