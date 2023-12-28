الزراعة: إسقاط نصف مليار جنيه من غرامات أقساط القروض المستحقة على الفلاحين

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية الخاصة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة بحد أقصى نهاية 2024.

وأضاف "الشحات" لمصراوي، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط حوالي نصف مليار جنيه من الغرامات الموقعة على المزارعين وأصحاب الأراضي.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلًا من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل إلى 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

وأشار إلى أن الهدف والغرض ليس تحصيل الأموال بل التأكد من حيازة الأرض ومدى جدية المنتفعين، مؤكدًا تحرير عقود ابتدائية مؤمنة بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حاليًا مساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002، وأنهم حصلوا حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.

وكان اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، بأعضاء المجلس، وناقشوا على مدار 3 ساعات كاملة طرق تطبيق القرار وتسهيل إصدار الموافقات.

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