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وزير الزراعة يكلف عادل عبد العظيم برئاسة مركز البحوث الزراعية

03:12 م الخميس 28 ديسمبر 2023

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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كتب- أحمد مسعد:

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب، للعمل رئيسًا للمركز خلفًا للدكتور محمد سليمان.

ويتولى الدكتور عبد العظيم، مهام عمله اعتبارًا من صباح الخميس، حيث جاء القرار وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

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السيد القصير عادل عبد العظيم مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة

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