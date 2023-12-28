قائد القوات الجوية يلتقي رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسي

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، الفريق ستيفان ميل، رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسي، خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، اليوم الخميس، تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد الجانبين فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، فضلًا عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابي في دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية.

كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

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