الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

كتب- محمد سامي:

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أشرف محمـد فارس، مدير الأكاديمية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.

ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي المصري، إلى جانب التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في موضوعات مرتبطة بالبحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية، وعقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء في مختلف المجالات البحثية.

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