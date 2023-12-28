وزير الإنتاج الحربي يناقش المشاريع البحثية الجديدة مع رؤساء الشركات التابعة

كتب- محمد سامي:

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات المعنيين بخطة البحوث بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير، بالحضور، مؤكدًا أهمية دور البحث العلمي وضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي للتمكن من توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسبتها بخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يخدم تطوير المنتجات النمطية للشركات وإدخال منتجات جديدة يتم إضافتها إلى عائلة منتجات شركات الإنتاج الحربي (العسكرية/المدنية).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة المشروعات البحثية الجديدة ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الاهتمام بالابحاث العلمية و التي تعمل على تطوير العملية التصنيعية وتطبيق مباديء الحوكمة بجميع القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

وصرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، يولي اهتمامًا خاصا بالأبحاث العلمية و تطبيقها داخل الشركات و الواحدات.

وأضاف "بكر"، أنه خلال الاجتماع تم عرض العديد من المشروعات البحثية الجديدة من قبل رؤساء مجالس الإدارات ومناقشة سبل تطبيقها داخل شركاتهم ،فوزارة الإنتاج الحربي تسعى دائمًا لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها، بالإضافة إلى تخصيص رقم تليفون لتلقى الأبحاث العلمية والمقترحات عبر الرقم: 01070168748، وبريد إلكتروني: اضغط هنا.

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