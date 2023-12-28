الطقس السيئ.. أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة -صور

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كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد معروف:

رصدت عدسة "مصراوي" منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وتتعرض عدد من المحافظات والمدن المصرية من بينها القاهرة الكبرى خلال الساعات الحالية إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة ورعدية فضلا عن نشاط كبير في حركة الرياح.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، إن سقوط أمطار متفاوتة الشدة يستمر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، كما سجلت درجة الحرارة ظهر اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

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