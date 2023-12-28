برلمانية: عودة الحوار الوطني بعد الانتخابات الرئاسية دعم جديد للحياة الحزبية

كتب- سامح سيد:

أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية 2024 انعكست بالإيجاب على جميع القوى السياسية، كما دعمت الأحزاب السياسية بشكل قوي.

وقالت "الجمال"، في بيان الخميس، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الفوز بانتخابات الرئاسة 2024، لعودة الحوار الوطني بمثابة دعم جديد وحقيقي للأحزاب.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني يطرح جميع القضايا سواء في المحور الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي دون خطوط حمراء هو ما يؤكد أن هناك حالة جديدة وجدية بشأن المشهد السياسي.

كما أشارت إلى أن التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تزيد من أهمية الحوار الوطني فهو ليس نقاشًا بين نخب وأطراف سياسية ووطنية ولكن له شق تنفيذي، مما يؤكد أن عودة الحوار الوطني ضرورة وطنية تستهدف تماسك الجبهة الداخلية المصرية.

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