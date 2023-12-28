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BBC

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لدعم تحديث الموارد المائية

12:28 م الخميس 28 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2023 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو.

المنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر والموقعة في 5 يونيو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2023.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي منحة إسبانية الموارد المائية قرار جمهوري

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