قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لدعم تحديث الموارد المائية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2023 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو.

المنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر والموقعة في 5 يونيو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2023.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية

يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد

"الصحفيين" تقدم بلاغا ضد أشخاص استولوا على المال العام لمدة 5 سنوات