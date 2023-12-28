قرض جديد.. وزارة المالية تحصل على 500 مليون دولار تمويلات خارجية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريًا برقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بـ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه، وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2023.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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