وزير الزراعة: تقنين الأراضي يضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها ويحقق التنمية المستدامة، موضحًا أن تقنين الأراضي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والخدمات للمزارعين ومنها تقنين الأراضي.

كان القصير قد سلم 127 عقد بيع مؤمنة للتواجدات الجادة ولأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد.

وخلال احتفالية تسليم العقود، أكد القصير أنه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى مساهمتها في الناتج القومي.

وأشار إلى أن بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي حيث تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

وأكد "القصير" أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للتعاون البناء مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأجهزة الدولة المعنية، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا المجهود والذي كان حلمًا وتحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء.

وقال الدكتور، محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة بذل

جهودا كبيرة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين ومنها الإعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلًا من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل إلى 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات ومنح التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.

كما وافق المجلس على جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلًا لتحصيل مستحقات الدولة، فضلا عن تعاقد هيئة التعمير مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي ونتج عن تلك القرارات والتسهيلات خلال الفترة الماضية وخاصة بزمام محافظة بورسعيد حيث تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 ألف فدان وتحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنة لـ 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 ألف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.

وأضاف "الشحات" أنه تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنة بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حاليًا ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002 وقامت الدولة بتحصيل حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.

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