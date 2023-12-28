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"بإيجابية حالتين".. الصحة تعلن اكتشاف المتحور الجديد لكورونا في مصر (بيان رسمي)

11:08 ص الخميس 28 ديسمبر 2023

وزارة الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور الجديد "JN1" من خلال التحاليل المعملية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، مشددة على أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

ووفق وزارة الصحة، ما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها

وزارة الصحة المتحور الجديد لكورونا متحور JN1 وباء كورونا

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"بإيجابية حالتين".. الصحة تعلن اكتشاف المتحور الجديد لكورونا في مصر (بيان رسمي)
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