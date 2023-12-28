نشرة التوك شو| القبض على شبكة فساد بـ "التموين" وتطورات الأوضاع بالسودان

كتب - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا محليًا وعالميًا، منها تفاصيل القبض على شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، وتطورات الأوضاع بالسودان، ودور وزارة التموين في توفير السكر بالأسواق وضبط الأسعار.

ويرصد "مصراوي" أبرز ما تناولته البرامج التلفزيونية خلال الساعات الماضية، على النحو التالي:

- بيتاجروا في قوت الناس.. أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على شبكة فساد بـ "التموين"

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لرجال هيئة الرقابة الإدارية لدورهم وجهودهم في كشف الفساد وآخرها ضبط شبكة فساد فى منظومة التموين، اليوم الأربعاء.

وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن هناك مؤسسات فساد تسرق الدعم وتتاجر في قوت الناس، مضيفا:"الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية بـ 127 مليار جنيه".

وأكد موسى، أن الرقابة الإدارية كشفت تفاصيل ضبط شبكة كبيرة مكونة من 35 شخصا، تتاجر في السلع المدعمة للمواطنين في السوق السوداء، مضيفا أنه سيتم الكشف عن شبكات فساد أخرى في منظومة التموين الفترة المقبلة.

واستعرض أحمد موسى، أبرز السلع التي دعمتها الدولة، موضحا أن الدولة تتحمل 1 جنيه على رغيف الخبز في حين يحصل عليه 70 مليون مواطن مقابل 5 قروش، فضلا عن توافر 22 مليون بطاقة تموين.

- بيوافق عمّال على بطال.. خالد أبو بكر: البرلمان شريك أساسي في حجم الدين

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن الشارع المصري يبحث عن أسئلة كثيرة ومنطقية، في ظل القضايا اللاحقة وخاصة عن الأسعار والكهرباء، وغيرها من القضايا المختلفة، مضيفًا:" لا تتركوا الناس.. وحان الوقت للإجابة على أسئلة الناس في الشارع.. الكهرباء والدولار والأسعار".

واضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم، أن المواطنين يسألون عن مستقبلهم، وهناك حالة من "التوهان" في الشارع المصري، متسائلًا:" هل أنتم راضون عن المزاج العام للمصريين في ذلك الوقت؟.. هل الناس يعلمون مستقبلهم الاقتصادي.. أنا بنقل كلام الناس في الشارع.. بسمعكم وجع الناس اللي بتدور على مصلحتها".

وتابع:" هل طلب الناس للفهم يسمى شحاتة؟ أو أن ذلك منة من الدولة عليهم؟.. البرلمان شريك أساسي في حجم الدين الذي تكبدته الدولة.. بيوافق عمال على بطال.. الناس تضررت من أزمة انقطاع الكهرباء.. أنا متضرر من أزمة انقطاع الكهرباء.. شكاوي الناس محرجة.. وخاصة بعد قطع الكهرباء لساعتين، مقابل توفير 300 مليون دولار".

- أمين "محلية النواب": إفادة من الحكومة حول قيمة تعويضات المنفعة العامة خلال 15 يومًا

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادي موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم الأربعاء ،أنه خلال الفترة الماضية، اعتمدت الدولة في مسألة نزع الملكية على القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة.، ولكن هناك مواطنين منذ 3 سنوات ونصف، لم يصرفوا تعويضاتهم.

وأوضح أنه وفقًا للقانون، فإن المواطن يحصل على التعويض قبل خروجه من مكانه بـ 3 أشهر، وطلبات الإحاطة في هذا الشأن أخذت منحى أكثر جدية، وجهات أعلنت أنها سددت 1.7 مليار ، ولكن حصل خلاف بين هيئة المساحة وبعض الهيئات الأخرى في هذا الصدد.

- اغتصاب جماعي وانتشار الأمراض.. أحمد موسى يكشف الأوضاع بالسودان

كشف الإعلامي أحمد موسى مستجدات ما يحدث في السودان حاليا.

وأكد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن هناك كارثة تحدث في السودان والتي قد يحدث بها تقسيما قريبا، ومعاناة من أمراض وكوارث، ونزوح نحو 8 ملايين، و1.5 مليون هاجروا، بينهم نحو 400 ألف دخلوا مصر والباقي تم توزيعهم على الدول المجاورة.

وأوضح موسى أن الوضع في السودان خطير للغاية والعالم لا ينتبه، والخارجية المصرية طالبت جميع المواطنين المصريين في السودان بالعودة إلى مصر، سواء المتواجدين في المناطق الآمنة وغيرها، بالإضافة إلى التشديد على عدم العودة خلال تلك الفترة.

وتابع موسى: هناك عمليات اغتصاب جماعية تحدث في السودان وسرقات ونهب والكوليرا انتشرت في مناطق عديدة، والمباني تحولت لمناطق نزوح وإيواء وصل عددهم نحو 20 مليون مواطن، والسودان تعتبر أهم بلد في العالم بالنسبة لمصر.

- وزارة التموين تكشف أسعار السكر الحر والتمويني

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أسعار السكر الحر والتموينى، موضحا أن كيلو السكر يُصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جم بـ30 جنيهًا.

وأكد كمال أن لكل مواطن على بطاقة الدعم 1 ك سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع علىً قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه حاليا يتم صرف 2ك سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على ٣ أفراد فأقل.

- ينتج 100 ألف طن سنويا.. تفاصيل إنشاء مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية بالسادات

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل مشروع إنشاء أكبر مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال برنامج "صالة التحرير"، الأربعاء، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع إنشاء أكبر مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية، أكبر مجمع من نوعه في المنطقة، يستهدف تعزيز الصناعة ودعم المستثمرين، تصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، تعزيز الصادرات، إنتاج نحو 100 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا في المرحلة الأولى، وتصدير نحو 80 ألفا من إنتاجيته لتوفير العملات الأجنبية.

وتابع: مجمع الصناعات الزراعية سيقام على مساحة 145 ألف م2 بمدينة السادات، يشمل 5 مصانع الأحدث والأكبر تكنولوجيا، أحدهم سيكون الأول في العالم في مجال تبريد الخضار والفاكهة، منوها أنه سيوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل للشباب.

- باحث في الشأن الإسرائيلي: الاحتلال فشل في تحقيق أي نصر بغزة حتى الآن

قال أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أي نصر في قطاع غزة حتى الآن، ولن يحدث ذلك في المستقبل، في ظل اعتراف رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال بالهزيمة أمام حركة حماس، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي أعداد القتلى في صفوف جيش الاحتلال بصورة خاطئة.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء دى إم سي" ،المذاع عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أن الرواية الإسرائيلية بوجود قيادة حماس داخل مستشفى الشفاء كاذبة، فلا يوجد مثل ذلك، فكلها روايات كاذبة لاستمرار إبادتهم لأهالي فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً الى أن حركات المقاومة في المستقبل، ستكون أكثر قوة وشجاعة وشراسة.

وتابع أنه على المستوى السياسي، فإن رئيس الأركان طوال الوقت يتم مهاجمته من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد اتهامهم بالفشل في تحرير المحتجرين الإسرائيليين.

- هل يجوز للأب حرام أحد أبنائه من الميراث بسبب العقوق؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل بشأن أحقية الأب في حرمان أحد أبنائه من الميراث بسبب العقوق.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا قرار مبنى علي عاطفة وليس مبنيا على تفكير، النهارده فى مشاكل مع ابنك، ممكن الامور تتصلح بعد كده، هتعمل ايه هتعطيه حقه إزاى".

وتابع: "حرمان الإبن من الميراث بسبب العقوق، فيقول الحنابلة، العدل بين الأولاد واجبا، والجمهور قالوا مستحب وليس فرضا، فيمكن للاب ان يعطى واحدا ويقل من الاخر في حال وجود سبب، منها العقوق، لكن الحرمان المطلق فيه تعجل".

- دار الإفتاء توضح حكم تحديد جنس المولود بالتلقيح الصناعي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل متعلق بحكم تحديد جنس المولود بالتلقيح الصناعي.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذه المسالة عندما أثيرت فى عام ٢٠٠٦، تصدت لها دار الافتاء المصرية، وبحثت ودققت فيها وأكدت أنه يجوز تحديد نوع الجنين وهذا لا يتعارض مع مشيئة الله".

وتابع: "الأمر كله بمشيئة الله، فالله علم الخلق ما لا يعلمون، وهذا لا يخالف الشرع أو يعارض مشيئة الله وقدر الله، وسنة الله سارية في خلقه، ولا يوجد خلل في الأمر".