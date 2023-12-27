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BBC

هل يجوز للأب حرمان أحد أبنائه من الميراث بسبب العقوق؟.. أمين الفتوى يجيب

11:41 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

الدكتور محمود شلبي

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كتبت: داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل بشأن أحقية الأب في حرمان أحد أبنائه من الميراث بسبب العقوق.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا قرار مبنى علي عاطفة وليس مبنيا على تفكير، النهارده فى مشاكل مع ابنك، ممكن الامور تتصلح بعد كده، هتعمل ايه هتعطيه حقه إزاى".

وتابع: "حرمان الإبن من الميراث بسبب العقوق، فيقول الحنابلة، العدل بين الأولاد واجبا، والجمهور قالوا مستحب وليس فرضا، فيمكن للاب ان يعطى واحدا ويقل من الاخر في حال وجود سبب، منها العقوق، لكن الحرمان المطلق فيه تعجل".

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الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية أحقية الأب في حرمان أحد أبنائه من الميراث فتاوى الناس

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