بيوافق عمّال على بطال.. خالد أبو بكر: البرلمان شريك أساسي في حجم الدين

كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن الشارع المصري يبحث عن أسئلة كثيرة ومنطقية، في ظل القضايا اللاحقة وخاصة عن الأسعار والكهرباء، وغيرها من القضايا المختلفة، مضيفًا:" لا تتركوا الناس.. وحان الوقت للإجابة على أسئلة الناس في الشارع.. الكهرباء والدولار والأسعار".

واضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم، أن المواطنين يسألون عن مستقبلهم، وهناك حالة من "التوهان" في الشارع المصري، متسائلًا:" هل أنتم راضون عن المزاج العام للمصريين في ذلك الوقت؟.. هل الناس يعلمون مستقبلهم الاقتصادي.. أنا بنقل كلام الناس في الشارع.. بسمعكم وجع الناس اللي بتدور على مصلحتها".

وتابع:" هل طلب الناس للفهم يسمى شحاتة؟ أو أن ذلك منة من الدولة عليهم؟.. البرلمان شريك أساسي في حجم الدين الذي تكبدته الدولة.. بيوافق عمال على بطال.. الناس تضررت من أزمة انقطاع الكهرباء.. أنا متضرر من أزمة انقطاع الكهرباء.. شكاوي الناس محرجة.. وخاصة بعد قطع الكهرباء لساعتين، مقابل توفير 300 مليون دولار".

وأوضح: بعض الناس بتقول هو خالد أبو بكر انشق على السياق الوطني؟"، غاضبًا:"من يقول ذلك؟.. أنا بحب مصر، وولائي للناس في الشارع.. ولدينا رسالة لنقل الناس في الشارع.. وهذا هو قدرنا.. بس فهمونا هنعمل إيه؟.. هو الكلام اللي بقوله قلة أدب؟.. هل يحاسب عليه القانون؟.. أين مؤسسات الدولة وأين البرلمان من قطع الكهرباء والملف الاقتصادي والرؤية عشان نشوفها ونمشى معاكم.. دى رسائل الناس في الشارع، ودا الكلام الي هقوله كل حلقة.. وأنا مش بشتغل عند حد.. أنا جاي أخدم الناس وأعبر عن وجعهم.. لكن مش هنسكت عن وجع الناس.. بقول للحكومة نورونا".

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