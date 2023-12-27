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احتفالية عيد العلم.. منح وزير الأوقاف وسام التميز في الفكر الإسلامي بجامعة القاهرة

11:07 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرَّمت جامعة القاهرة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في عيد العلم، الأربعاء، بمنحه وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي.

ومنح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وزير الأوقاف وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي، وتسلمه نيابة عنه الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نظرًا لارتباط وزير الأوقاف بحفل ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتكريم الفائزين والمحكمين.

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لجامعة القاهرة العريقة ولرئيسها الدكتور محمد الخشت، متمنيًا لسيادته وللجامعة مزيدًا من التوفيق والتقدم والرقي.

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احتفالية عيد العلم منح وزير الأوقاف وسام التميز وسام التميز في الفكر الإسلامي جامعة القاهرة الدكتور محمد مختار جمعة

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