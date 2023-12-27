وزير الأوقاف يكرم الفائزين بالمسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، الفائزين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي عقدت بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 - 14 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 23 - 27 ديسمبر 2023م،

والمكرمون هم على النحو التالي:

أولًا: الفائزون في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)

محمد شعبان عبد الله جعفر ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

أسماء يونس إبراهيم الباز ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ــ من محافظة الدقهلية ــ الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها نصف مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

فاطمة إبراهيم جاسم عبد الله الحمادي ــ من دولة الإمارات العربية المتحدة ــ الفائزة بالمركز الثالث في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها ربع مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

عبد الرحمن شحادة أحمد الشرع ــ من المملكة الأردنية الهاشمية ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

محمد إبراهيم عبد السلام إدريس ــ من المملكة العربية السعودية ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

محمود باسم ذيب جعبة ــ من دولة فلسطين ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

أبو الحسن حسن نجم ــ من دولة تشاد ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

حمزة الساحلي ــ من المملكة المغربية ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

عبد العزيز قاسم ــ من دولة العراق ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

عقبة زاوي ــ من دولة الجزائر ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

ثانيًا: الفائزون في الفرع الثاني (حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية)

عبيد الله أبو بكر ــ من دولة النيجر ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 500 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

أنور إبراهيم ــ من دولة غانا ــ الفائز بالمركز الثاني في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

نادية سعيد أحمد ــ من دولة النرويج ــ الفائزة بالمركز الثالث في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 250 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

نور الدين حسن عبد الله ــ من دولة الكاميرون ــ الفائز بالمركز الرابع في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 200 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

شعيب محمد شافعي ــ من دولة السويد ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

معتصم بالله مجاهد ــ من دولة بنجلاديش ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

عبد الرحمن بن رقاد ــ من دولة سريلانكا ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

منظور شفيير دايمو ــ من دولة موزمبيق ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

محمد عمر لاميسومي ــ من دولة نيجيريا ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

ثالثًا : الفائزون في الفرع الثالث للناشئة (حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام) بشرط ألا يزيد السن عن 12 عامًا)

محمود محمد عدلي عبد المحيي محمد من محافظة المنيا، الفائز بالمركز الأول في فرع الناشئة بجائزة قدرها (400) ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية، الفائز بالمركز الثاني في فرع الناشئة بجائزة قدرها (300) ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

حنين عبد المعز عبد المنعم علي سالم من محافظة الغربية، الفائز بالمركز الثالث في فرع الناشئة بجائزة قدرها (200) ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة من محافظة الدقهلية، الفائز بالمركز الرابع في فرع الناشئة بجائزة قدرها (150) ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

عمر الفاروق محمد توفيق محمد من محافظة كفر الشيخ، الفائز بالمركز الخامس في فرع الناشئة بجائزة قدرها (100) ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

رابعًا : الفائزون في الفرع الرابع (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)

عبد الله بن سعيد بن علي الحكماني ــ من سلطنة عمان ــ إمام وخطيب ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الرابع بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

أحمد شحاته فوزي شحاته ــ من جمهورية مصر العربية ــ واعظ بالأزهر الشريف ــ الفائز بالمركز الثاني في الفرع الرابع بجائزة قدرها 300 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

حسن عثمان عبد النبي إبراهيم ــ من جمهورية مصر العربية ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

ساهر نافد محمد أسمر ــ من دولة فلسطين ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير، ويتسلمها عنه الدكتور/ تقي الدين مصطفى محمد المحكم الفلسطيني.

محمد الكريني الملوكي ــ من المملكة المغربية ــ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

خامسًا : الفائزون في الفرع الخامس ذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)

يوسف السيد عبد المعطي السيد ــ من محافظة الجيزة ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

إيمان وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية ــ طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ــ الفائزة بالمركز الثاني في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 350 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

محمد عبد الكريم كامل عطية من محافظة الشرقية ــ إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ــ الفائز بالمركز الثالث في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 300 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

محمد ياسر محمد مرسي من محافظة بني سويف ــ ليسانس الدعوة الإسلامية ــ الفائز بالمركز الرابع في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 250 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

أحمد محمود أمين إبراهيم ــ من محافظة البحيرة ــ ليسانس الشريعة ــ الفائز بالمركز الخامس في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 200 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

سادسًا : الفائزون في الفرع السادس الأسرة القرآنية (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد)

جائزة نصف مليون جنيه ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الأول من محافظة البحيرة وهم: سعد محمد سعد عيسى ــ مفتش دعوة، وشقيقه سعيد محمد سعد عيسى ــ إمام وخطيب بالأوقاف، وشقيقه عبد العزيز محمد سعد عيسى ــ إمام وخطيب بالأوقاف.

جائزة 400 ألف جنيه ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الثاني من محافظة الغربية وهم: محمود أحمد محمود مخلص ــ أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا، وابنه أحمد محمود أحمد محمود مخلص ــ طالب بالمرحلة الإعدادية، وابنته ميادة محمود أحمد محمود مخلص ــ طالبة بالمرحلة الثانوية.

جائزة 300 ألف جنيه ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الثالث من محافظة الغربية وهم: عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ــ مدرس بالأزهر وعضو لجنة مراجعة المصحف، وشقيقته آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ــ طالبة بكلية الطب، وشقيقته/ فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ــ ليسانس لغات وترجمة.

جائزة 200 ألف جنيه ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الرابع من محافظة الجيزة، وهم: سامح صبحي جلال عبد اللطيف ــ باحث بالمركز القومي للبحوث، وشقيقه/ وليد صبحي جلال عبد اللطيف ــ مصور بوزارة الأوقاف، وشقيقه محمد صبحي جلال عبد اللطيف ــ طالب بكلية هندسة البترول.