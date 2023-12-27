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توجيهات القيادة السياسية.. مخيم إغاثي بـ "خان يونس" لاستيعاب النازحين الفلسطينيين

09:04 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

الهلال الأحمر المصري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قام الهلال الأحمر المصري، بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل مساء الأربعاء، أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم والتي تتضمن إقامة ٣٠٠ خيمة تستوعب أكثر من ١٥٠٠ شخص.

وأشارت إلى أن المخيم الإغاثي بخان يونس يأتي في إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستيعاب آلاف النازحين من شمالها.

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الهلال الأحمر المصري مخيم إغاثي بخان يونس استيعاب النازحين الفلسطينيين توجيهات القيادة السياسية

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