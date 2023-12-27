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BBC

الطقس الآن.. الأرصاد: "الشرقية وكفرالشيخ" تحت تأثير السحب الممطرة

08:54 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
  • عرض 10 صورة
    السحب الرعدية الممطرة
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كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار السحب الرعدية الممطرة على سواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن محافظة الدقهلية وكفر الشيخ تقعان الآن تحت تأثير السحب الممطرة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة تتركز الأمطار الآن علن مطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت: "من المتوقع أن تشمل الأمطار الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت".

وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار تتقدم إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

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