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حدث في 8 ساعات| تفاصيل القمة "المصرية - الأردنية".. وقرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

08:35 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023
حدث في 8 ساعات| تفاصيل القمة "المصرية - الأردنية".. وقرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

حدث في 8 ساعات

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كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وتحرير الرقابة على المصنفات محضر شرطة ضد روبي بسبب أغنية "3 ساعات متواصلة"، والقبض على مسؤولين في شركة النيل وجمعيتي في قضايا فساد، وأبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجلس الوزراء مشروعات هيدروجين أخضر والروبيكي وزارة الأوقاف وزارة التموين روبي أسعار الحج السياحي الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك الأردن الملك عبد الله الثاني الأردن تهجير الفلسطينيين

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