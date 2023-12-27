حدث في 8 ساعات| تفاصيل القمة "المصرية - الأردنية".. وقرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وتحرير الرقابة على المصنفات محضر شرطة ضد روبي بسبب أغنية "3 ساعات متواصلة"، والقبض على مسؤولين في شركة النيل وجمعيتي في قضايا فساد، وأبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: