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BBC

بدء احتفالات أبناء الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة - صور

07:58 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
  • عرض 9 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: إسلام فاروق

توافد مساء الأربعاء، المئات من أبناء الطرق الصوفية على ميدان السيدة نفيسة، لبدء الاحتفال بالليلة الختامية لمولد حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم،

وحمل بعض أبناء الطرق الصوفية أثناء الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، أعلام فلسطين تعبيرا عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ورفضهم الإبادة التي يتعرض لها على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، بجانب الأعلام المميزة للطرق المختلفة.

وعُرف عن السيدة نفيسة، أنها كانت مستجابة الدعاء ومن سيدات العلم فى العالم الإسلامى، وكان الإمام الشافعي يرسل لها دوما لتدعو الله له كلما نزلت به نازلة.

مولد السيدة نفيسة الليلة الختامية احتفالات أبناء الطرق الصوفية السيدة نفيسة مستجابة الدعاء

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